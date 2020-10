Millimetersprint wordt gewonnen door Demare

Arnaud Demare heeft een spannende massasprint gewonnen in de vierde etappe van de Giro. De Fransman was enkele millimeters sneller dan Sagan en Ballerini.

Vandaag was het een rit voor de sprinters. Tijdens de laatste dag op Sicilië trokken ze naar Villafranca Tirrena.

Geen Fernando Gaviria in de sprint. De Colombiaan moest lossen en geraakte, in tegenstelling tot Elia Viviani, niet meer terug tot in het peloton. In een onrustige finale, waarbij Sagan nog bijna ten val kwam, kwam het tot een massasprint.

In die sprint kwam het uiteindelijk tot een duel tussen Sagan, Ballerini en Demare. Het was die laatste die het heel nipt haalde. De Fransman was nipt sneller dan de andere twee. Het ging echt om millimeters.

Voor Demare alweer de elfde overwinning van het seizoen. Sagan werd tweede en Ballerini derde.