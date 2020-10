Overzicht: hoe doen de klassementsrenners het in de Giro?

In de Ronde van Italië zijn we nog maar aan de vierde etappe, maar toch is het al duidelijk wie dit seizoen mee zal doen voor de eindoverwinning. De Etna heeft namelijk al voor serieuze verschillen gezorgd.

De leiding is voorlopig voor João Almeida, maar voor een echte favoriet voor de eindoverwinning moeten we naar de vierde plaats gaan kijken in het algemeen klassement. Wilco Kelderman staat daar en volgt op 42 seconden van de jonge Portugees. Harm Vanhoucke vinden we op de vijfde plaats terug (op 53 seconden) en op de zesde plaats staat met Vincenzo Nibali een echte klepper. Hij moet voorlopig 55 seconden prijsgeven. Pozzovivo, een andere kandidaat voor de eindoverwinning, staat net achter Nibali op 59 seconden. Jakob Fuglsang en Steven Kruijswijk moeten al wat tijd prijsgeven op Kelderman, Nibali en Pozzovivo. Het is echter nog steeds verwaarloosbaar, want Fuglsang staat negende op 1 minuut en 13 seconden van João Almeida en Steven Kruiswijk volgt op 1 minuut en 15 seconden. Ook Majka doet nog steeds mee (op 1 minuut en 26 seconden), maar wie zich niet meer moeten focussen op het eindklassement, zijn Simon Yates en Geraint Thomas. Yates staat op de 25ste plaats op 3 minuten en 46 seconden en Geraint Thomas staat op plaats 53 op 11 minuten en 17 seconden van de leider.