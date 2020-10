Sven Nys neemt het op tegen Pidcock op WK e-mountainbike: "Het is mij te doen om de ervaring"

Sven Nys gaat nog eens zijn fiets van stal halen voor een wedstrijd. Die fiets zal in dit geval wel een elektrische mountainbike zijn. Nys rijdt woensdag in het Oostenrijkse Leogang het WK e-mountainbike. Komt er nog een WK-medaille bij?

Daar zal hij wel niet van wakker liggen. Bij radiozender MNM gaf Nys zijn insteek weer. "Het is zeker niet de bedoeling om de komende jaren nog competities te doen. Ik heb dit soort dingen nog gedaan sinds mijn afscheid: het WK single speed, de Cape Epic. Het is mij niet te doen om de competitie, wel om de ervaring."

Een echte comeback is het dus niet. Wel een discipline die Nys leuk vindt. "Het is een compleet nieuwe sport. Ik heb er de voorbije maanden al veel plezier aan beleefd. Het is een heel technische sport, je moet echt wel weten waar je mee bezig bent." Nys mag tonen dat dat bij hem wel het geval is tegen onder meer... Tom Pidcock. Die doet er ook aan mee.

GEBRUIK VAN BATTERIJ

Dat het gaat om een kampioenschap op een elektrische mountainbike, is ongetwijfeld een aspect dat niet genegeerd kan worden. Dat zal zorgen voor vragen in de hoofden van de deelnemers. "Wanneer gebruik je je batterij bijvoorbeeld? Want je moet zorgen dat je op het einde nog genoeg over hebt." Zo is het dan vergelijkbaar met de Formule E. Maar dan met auto's in plaats van met fietsen.