Vuelta zal geen publiek toelaten op cols

De organisatie van de Ronde van Spanje zal geen publiek toelaten op de cols.

De organisatie maakte bekend dat social distancing niet gegarandeerd kan worden op col d’Arrate (rit 1) en de col d’Orduna (rit 7) tijdens de Vuelta. Om die reden zal er geen publiek worden toegelaten tijdens de Vuelta op de cols.

Tijdens de beklimmingen van de Tour de France was te zien hoe supporters zich verzamelden en wel héél dicht bij de renners kwamen. Gevaarlijk voor de renners, want op die manier konden zij in contact komen met het coronavirus. Bij de Vuelta willen ze dat vermijden en dus zal er geen publiek aanwezig zijn.