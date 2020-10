HERBELEEF: Alaphilippe draait de rollen om en gaat Van der Poel dit jaar wél vooraf in Brabantse Pijl!

Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe waren vooraf aangeduid als de twee grote favorieten in de Brabantse Pijl. Zij namen ook volop hun verantwoordelijkheid en deden net als Cosnefroy een gooi naar de zege. Alaphilippe maakte weer het zegegebaar en terecht deze keer.

FINISH: Met zijn drIeën gaan ze naar de finish. Cosnefroy begint vanuit tweede positie te sprinten en die is nog verrassend sterk. Alaphilippe weet zijn wiel toch als eerste over de streep te gooien en neemt revanche voor Luik-Bastenaken-Luik! Een zege voor de wereldkampioen! Van der Poel is wel nog tweede, Cosnefroy derde.

NOG 5 KM: Teuns maakt tempo voor Colbrelli in de achtervolging, maar het zijn echt wel de drie koplopers die straks op het podium gaan staan. Maar in welke volgorde?

NOG 10 KM: Op de laatste keer de Moskesstraat maakt Alaphilippe de beste indruk. Van der Poel is mee, Cosnefroy ook.

NOG 15 KM: Vijf renners kunnen aansluiten bij het duo Alaphilippe - Van der Poel. Het zijn Devenyns, Colbrelli, Kwiatkowski, Covi en Cosnefroy.

NOG 16 KM: Versnelling van Alaphilippe! Colbrelli bijt op de tanden, maar kan niet volgen. Van der Poel springt er naartoe en zo zijn ze weer weg met zijn tweetjes. Maar niets zegt dat het deze keer definitief is.

NOG 18 KM: Plots zijn dertien renners mee vooraan. Daarbij ook mannen van de tweede lijn van bij Deceuninck-Quick.Step en Alpecin-Fenix.

NOG 20 KM: Er is nog volk op kop. Het mag vooraan nu niet stilvallen. Het peloton is overigens wel in stukken gescheurd door de opeenvolging van de hellingen.

NOG 25 KM: Kwiatkowski rijdt naar de leiders toe. Dit is echt wel sterk. Zes leiders dus nu in koers en de grootste favorieten zijn allemaal mee.

NOG 30 KM: Op de veelbesproken Moskesstraat draait Stybar de kraan open, Alaphilippe volgt. Voor de drie vooraan is het meteen over en uit. Topfavorieten Alaphilippe en Van der Poel vinden mekaar en gaan er vervolgens samen vandoor. Ze laten later wel Cosnefroy, Fraile en Colbrelli terugkomen, zodat ze met vijf kunnen ronddraaien.

NOG 35 KM: Het verhaal van de vroege vluchters is voorbij. Een paar keer vormt zich een nieuwe kopgroep. Het trio Van der Sande-Buys-Burghardt slaat nu een mooie kloof.

NOG 50 KM: Onder impuls van Deceuninck-Quick.Step is het al snel volop koers in het peloton. De bonus van de vroege vluchters is nog slechts een habbekrats.

NOG 140 KM: De Deen Jensen van Trek-Segafredo is komen aansluiten. De voorsprong van de zes leiders loopt op richting de vijf minuten, maar meer krijgen ze niet.

NOG 185 KM: Vijf renners zitten in de vroege vlucht. Dat zijn Chevrier, Juraj Sagan, Storer, Sprenger en Peron (niet die uit de jaren '90). Uitkijken hoe ver zij geraken