Filippo Ganna verrassende winnaar van de vijfde etappe in de Giro: "Ik maakte er een lange tijdrit van"

De vijfde etappe in de Giro kende een verrassende winnaar. Filippo Ganna heeft namelijk niet het postuur van een klimmer, maar de wereldkampioen tijdrijden was de sterkste in een bergetappe met 4.700 hoogtemeters.

Ook Filippo Ganna zelf was onder de indruk van zijn prestatie. Hij vertelde het na de vijfde etappe in een flashinterview. "Ik weeg 82 kilogram, maar het is niet makkelijk om daar mee naar boven te rijden", aldus Ganna. Ganna zijn specialiteit is tijdrijden en het kwam vandaag goed van pas. "Ik maakte er een lange tijdrit van. Ik kreeg de tijdsverschillen niet te horen, maar ik ben gewoon blijven gaan. Het is een fantastische overwinning voor mij en voor de ploeg."