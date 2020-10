"Fout van de RAI? Het is RMC die de Giro organiseert, zij moeten verantwoordelijkheid nemen van val met helikopter"

Het gaat de afgelopen maanden net iets te vaak over de veiligheid van wielrenners in het peloton, vooral omdat ze zich niet gesteund voelen door de UCI. Vaak gaat het over het parcours, maar ook da organisatie zelf kan in fout zijn.

Dinsdag kwamen in de Ronde van Italië twee reners ten val omdat een televisiehelikopter te laag vloog en de nadarhekken wegblies, pardoes op twee renners. Wackermann heeft daardoor noodgedwongen moeten opgeven. Giro-organisator RMC Sports zegt dat de helikopter van televisiezender Rai de schuldige is van de val. "We hadden de nadarhekken goed beveiligd", klinkt het. Renner Brent Bookwalter is een andere mening toegedaan. "Het is makkelijk om de schuld door te schuiven", klinkt het bij Cyclingnews.com. "Maar dit is de Giro, georganiseerd door RMC. De helikopter brengt verslag uit van hun race. Als de crew van de helikopter geen verantwoording aan hen moet afleggen, aan wie dan wel?", vraagt hij zich af. "De organisatie moet een veilige omgeving voor ons maken. Als dat niet kan omdat ze hun helikopters niet aan de leiband kunnen houden, hebben we misschien wel geen helikopters nodig", vindt hij.