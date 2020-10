"Hopelijk zien we bij Vanhoucke de ontbolstering van een klimtalent"

Belgische wielerfans hadden op voorhand wellicht niet veel veel om naar uit te kijken in deze GIro. Maar de etappe richting de Etna bracht daar verandering in toen Harm Vanhoucke zich liet opvallen.

Vanhoucke werd 3e op de flanken van de Etna terwijl de eerste favorieten 21 seconden na hem over de finish bolden. Na een aanval uit het peloton in de laatste kilometers was Canhoucke eienlijk de betere van de groep der favorieten. "Hij komt nog maar net piepen bij de profs", klinkt het bij Sporza-journalist Renaat Schotte.

"Ik ben hoopvol dat hij ver kan geaken, maar ik snap ook wel dat ze de druk willen weghouden. Hij is klaar om dt vol te houden, hopelijk is dit de ontbolstering van een klimtalent", besluit Schotte.