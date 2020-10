Patrick Lefevere bedekt zwieper Alaphilippe met mantel der liefde: "Gaan het niet vergelijken met Groenewegen zoals enkele domme Hollanders doen"

Dé figuur van Luik-Bastenaken-Luik was ongetwijfeld Julian Alaphilippe. De kersverse wereldkampioen kon niet winnen maar zorgde er met een zwieper in de sprint wel voor dat Hirschi en Pogacar dat ook niet konden doen,, Roglic was de lachende vierde.

"Julian deed alles verkeerd in de laatste kilometers", zegt ploegmanager Patrick Lefevere bij HLN. "Hij kwam te vroeg op kop, deed het grootste werk, heeft te groot ingeschakeld...", klinkt het.

"Hij wou per se winnen terwijl hij niet moest winnen. Hij was wereldkampioen, de rest niet. In die sprint heeft hij iets te veel naar links gestuurd en de fiets van Hirschi geraakt."

Lefevere wil van het voorval zeker gee nal te grote zaak maken. "We gaan toch niet zoals enkele domme Hollanders de vergelijking maken met wat er gebeurd is tussen Groenewegen en Jakobsen of zoals Sagan met Van Aert in de Tour? Julian heeft zijn hoofd of lichaam niet gebruikt. We hebben zijn diskwalificatie aanvaard, dat zegt alles", besluit hij.