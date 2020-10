Thomas De Gendt niet te spreken over metgezel: "Iedereen mocht winnen, maar hij niet"

Thomas De Gendt leek lang aanspraak te kunnen maken op de ritoverwinning, maar toen Ganna er op 16 kilometer van de streep alleen vandoor ging, reed De Gendt het gat niet meer dicht. Onze landgenoot zette zich uiteindelijk in het wiel van Einer Rubio.

Thomas De Gendt was na de etappe niet te spreken over Einer Rubio, een renner van Movistar. Hij gaf meer uitleg bij Sporza. "Hij zei altijd dat hij niet wilde overnemen, maar hij ging daarna wel in de aanval. Ik moest uiteindelijk 2 minuten en 40 seconden dichtrijden met een rugzak van Movistar. Vanaf dan had ik het gevoel dat iedereen mocht winnen, behalve Rubio", aldus De Gendt.

Onze landgenoot wilde dus niet dat Rubio nog kon winnen. "Toen Ganna in de aanval ging, zette ik mij in het wiel van Rubio, want zo raakte hij niet meer vooraan. Ik had liever dat Ganna won", vertelde Thomas De Gendt.