Van der Poel duidt naast Alaphilippe nog andere kanshebber aan: "Ik denk dat hij goed in vorm zal zijn"

Mathieu van der Poel amuseert zich alvast wel op weg naar de finish in Overijse. Het is de vraag of hij ook aan de finish gaat kunnen lachen. Alaphilippe is uiteraard de man om in de gaten te houden, al ziet Van der Poel nog een andere kanshebber.

In een eerder artikel las u op Wielerkrant al dat Mathieu van der Poel Alaphilippe aanduidde als grote concurrent voor de zege in de Brabantse Pijl. Logisch natuurlijk, maar er is toch ook nog een andere renner bij wie Van der Poel goede benen gespot heeft.

"Alaphilippe en Colbrelli zijn mijn belangrijkste tegenstanders. Die laatste is altijd goed hier en ik zag dat hij sterk reed in de BinckBank Tour", aldus Van der Poel. "Hij was er ook dicht bij in die laatste rit, dus ik denk dat hij ook goed in vorm zal zijn."

Het is een moeilijke koers om te winnen

Een overwinning in de Brabantse Pijl krijg je ook niet zomaar op bestelling. Van der Poel won wel in 2019, maar werd toen ook danig op de proef gesteld. "Het gaat zeker moeilijk worden. Het is een moeilijke koers om te kunnen winnen. Er zijn ook veel renners die kunnen winnen."