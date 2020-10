Wat wordt de tactiek van INEOS zonder Geraint Thomas?

Net zoals in de Tour de France, moeten ze bij Team INEOS het geweer van schouder veranderen nadat hun kopman de wedstrijd verlaten heeft. Het 'geluk' van de Britse formatie is dat ze nog veel tijd hebben om te herbronnen.

In de Tour kon Ineos één etappe winnen via Kwiatkowski. Die etappezege is al binnen in de Giro dankzij wereldkampioen tijdrijden Ganna. Misschien worden Ganna en Dennis ook wel de grootste kanshebbers op een nieuwe etappeoverwinning?

Met nog twee tijdritten in het verschiet, een van 35 km en een van 15km zou het wel kunnen dat Ganna opnieuw naar een of twee ritzeges snelt. En nu Dennis zich kan sparen, zal hij ongetwijfeld ook beter zijn in de tijdritten.

Klimmers

Ineos heeft geen Carapaz, Bernal, Froome of Kwiatkowski mee naar de Giro. Castroviejo is er wel bij nadat hij vroeger uit de Tour gestatpt was om wat energie te besparen. Hij is een van de beste klimknechten bij INEOS dus misschien wordt zijn kaart wel getrokken in de onstnapping.

Ook Narvaez kan een lastige aankomst aan, dat bewees hij in de Internationale week Coppi e Bartali door die rittenkoers op zijn naam te schrijven. Na de Giro van vorig jaar is het echter nog maar zijn tweede grote ronde.

Verder hebben ze bij INEOS met Geoghegan Hart nog een Brit in hun gelederen zitten die kan klimmen. Voorlopg staat hij wel op3 minuten van leider Almeida. Als hij iets wil proberen zal het vanuit de ontsnapping moeten komen, maar dan zal hij ook nog wat tijd moeten verliezen tegenover de andere favorieten.

Sprinters

Op Ben Swift na heeft Ineos geen snelle mannen mee. De Britse kampioen moet - op het nationale kampioenschap na - wel al van 2015 wachten op een overwinning. Of hij na een lange etappe sneller is dat Sagen en Matthews is nog maar de vraag.