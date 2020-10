🎥 Sagan niet noodzakelijk van plan te wachten op de sprint: "Om in de vlucht te geraken, heb ik de benen nodig"

Het is opnieuw een rit waarin Peter Sagan op de overwinning mag mikken in de Giro. Hij is er al een paar keer dichtbij geweest, het moet dus toch eens lukken. Om die zege in de wacht te slepen zou Sagan verrassend genoeg ook voor de aanval kunnen kiezen.

Het lijkt echt wel een etappe te zijn met een finale die Sagan op het lijf geschreven is. Al wilde hij bij de start toch enig voorbehoud aantekenen en afwachten wat het wedstrijdscenario zou zijn. "We zullen zien hoe het er bij de start aan toegaat. Gisteren probeerde ik ook in de ontsnapping te gaan, maar ze haalden ons terug en dan vertrok er een andere groep. We zullen zien hoe het gaat."

Sagan geeft hierbij eigenlijk aan dat hij mee voorop wil koersen en dus niet mikt op een groepssprint, ook al zou het dan al een uitgedunde groep zijn. "Om in de vlucht te geraken, heb ik de benen nodig", bekijkt hij het vanuit een offensief oogpunt. "Te beginnen op de lange klim." Die situeert zich op ongeveer dertig kilometer van de aankomst. Nadien moet dan blijken of Sagan de juiste keuzes maakt in de finale.