Almeida valt, maar kan hij de Giro winnen? "Ik heb nog nooit koers van drie weken gereden, ik heb geen idee"

Als je zoals Almeida elke dag in het roos naar dat podium gaat en die trofee ziet staan, moet je toch al eens dromen van de eindzege in de Giro? De renner van Deceuninck-Quick.Step tracht het dag per dag te bekijken, maar wil op zijn minst nog wat langer aan de leiding blijven.

De zesde etappe verliep wel niet geheel zonder zorgen voor João Almeida. De leider in de koers kwam ten val. "Ik was mijn communicatiesysteem aan het aanpassen onder mijn shirt en dan viel ik en belandde ik onder een andere renner. Ik ben wel oké." Ik hou van en ken de beklimmingen Dat zal ook nodig zijn, want er komen nog heel wat zware dagen af op de renners in de Giro. "Er zijn zovele beklimmingen die eraan komen. Ik denk dat sommigen niet aangedaan zullen worden door de sneeuw. Ik ken ze vrij goed, ik heb er voordien al gereden. Ik hou van die beklimmingen, ik vind het wel spannend." Dé vraag na meerdere dagen in het roze: heeft Almeida het in zich om de Giro te winnen? "Ik heb nog nooit een koers van drie weken gereden, ik heb dus geen idee. Ik denk dat ik de trui wel nog een paar dagen kan houden. Dat zit in mijn achterhoofd. We nemen het dag per dag."