Bakelants vindt Van der Poel grotere favoriet voor de Ronde dan Van Aert: "Wout zal in orde zijn, maar..."

Mathieu van der Poel heeft met zijn eindzege in de BinckBank Tour en dichte ereplaatsen in Luik-Bastenaken-Luik en de Brabantse Pijl laten zien dat hij er weer helemaal staat. In de Ronde en Roubaix zal hij natuurlijk ook moeten afrekenen met Van Aert. Wie van de twee is de grootste favoriet?

Die vraag stelde Ruben Van Gucht tijdens Extra Time Koers. Met het oog op zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix, al is het bang afwachten of die laatste koers wel kan doorgaan. Jan Bakelants twijfelde niet en duidde Van der Poel aan als grootste kanshebber op winst. DECOMPRESSIE Een opvallend resolute keuze van Bakelants. "Wout zal in orde zijn, maar Van der Poel heeft hier specifiek naar gepiekt. Wout is al lang goed. Ik denk dat het niet verkeerd is als er een decompressie is opgetreden de laatste dagen." Van der Poel zal willen oogsten in de koersen waar het voor hem om draait. Van Aert daarentegen moet trachten een weergaloze topperiode nog wat langer te verlengen. "Het is al twee en een halve maand dat die de pannen van het dak rijdt. Bij Van der Poel begint het nu. Het zou ergens logisch zijn dat Van der Poel nu even de bovenhand neemt."