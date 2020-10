'Bergpas uit bepalende bergrit naar Sestriere sneuvelt mogelijk in Giro'

Als het in de Giro spannend blijft tot in het slot, kan de bergrit naar Sestriere mogelijk voor een beslissing zorgen in het klassement. Die staat op de voorlaatste dag op het programma. Een dag later is er wel nog de afsluitende tijdrit.

De twintigste rit van Alba naar Sestriere zou echter de koninginnenrit van de Giro moeten worden. Alleen bestaat de kans dat daar aan gesleuteld moet worden. De Colle dell'Agnello, de Isoard en de Montgenèvre staan op het menu in de etappe langs de Franse grens. Die eerste klim zou geschrapt kunnen worden, meldt l'Eco del Chisone. De organisatie zou overwegen om de passage over de bergpas in de Franse Alpen te schrappen omdat er sneeuw voorspeld wordt op de dag dat de koers daar zou passeren. Mogelijk moet er dan een heel andere weg naar Sestriere uitgetekend worden. NAAR DE FINESTRE? Er kunnen dan nog beklimmingen sneuvelen, wat ervoor zou zorgen dat de organisatie naar andere cols op zoek moet. De Finestre wordt genoemd als een mogelijk alternatief.