Jakob Fuglsang niet al te rap voldaan: "Ik had op een beetje meer gehoopt"

De Giro vertrok met vijf grote kanshebbers in het klassement. Jakob Fuglsang is bij de drie die nog geen groot tijdsverlies hebben geleden, na toch al twee bergritten. Niets dan tevredenheid dus bij de Deen? Mja. Toch niet helemaal.

Graag had de man die vijfde werd op het WK concurrenten op achterstand geplaatst, maar daar leende het profiel van de vijfde Girorit zich niet helemaal toe. "De laatste beklimming was niet zo zwaar. Het was een lange dag. Ik was in staat om twee plaatsen te stijgen in het algemeen klassement en we hebben weer een rit extra achter de rug", bekeek Fuglsang het toch positief.

Al kon hij moeilijk verbergen dat hij er meer van had verwacht.. "Ik had op een beetje meer gehoopt wat de rituitslag betreft. Al ben ik wel tevreden met mijn zevende plaats in de stand. Ik moet opnieuw mijn ploegmaats bedanken."

In elk geval komt er in deze Giro nog heel veel op de renners af. "Er wacht ons alweer een nieuwe koersdag", blikt Fuglsang vooruit naar de etappe van Castrovillari naar Matera.