Machtige Démare is de heerser van Matera en maakt eerdere uitspraak waar: "Dit is puur genieten!"

Wie een les 'spurten met overgave en waarbij de kracht er vanaf spat' wil, kan bij Arnaud Démare terecht. De Franse kampioen was oppermachtig in de zesde etappe van de Giro. De rest sprintte ook wel mee, maar dat was allemaal voor de tweede plaats.

In de vierde etappe boekte Démare al zijn eerste ritwinst. Toen was het een fotofinish met Sagan en Ballerini. In Matera was het een compleet ander verhaal. Démare zette de concurrentie op lengten afstand. "Twee dagen geleden was het geen perfecte sprint, maar vandaag was het super!"

Ik was niet zeker of ik de klim kon overleven

Moeilijk om niet enthousiast te worden voor wie zo'n heerschappij vertoont. Nochtans was het profiel van de etappe geen eitje. "Ik was niet zeker of ik de klim wel kon overleven. Toen het wat afvlakte, vond ik de beste positie."

Door deze overwinning heeft Démare een eerdere soort van belofte waargemaakt. "Ik heb eerder gezegd dat als ik één rit kan winnen, ik er nog zou kunnen winnen in deze Giro. Dit is puur genieten!"