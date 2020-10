Naesen jaagt geen podiumplaats maar grote klassieke zege na: "Na eerste rit in BinckBank dacht ik dat het voorbij was"

Met eerst Gent-Wevelgem komende zondag begint Oliver Naesen aan 'zijn' klassiekers. Zijn tweede plek in Geraardsbergen in de slotetappe van de BinckBank moet hem een boost gegeven hebben, gezien hetgeen wat hij voordien meemaakte. Volgt straks de kers op de taart?

Het is ook voor Naesen een atypisch jaar, al is hij daar niet te veel mee bezig. "Of de klassiekers nu plaatsvinden in april of in oktober, dat verandert niets voor mij. Het blijft de belangrijkste periode in mijn seizoen", maakt Naesen er toch weer zijn grote doelstelling van het wielerseizoen van.

Wie hem echter zag voortgeduwd worden door De Bondt onlangs in Ardooie, zou geen cent meer gegeven hebben voor zijn kansen in de klassiekers. "Vorige week in de BinckBank Tour beleefde ik vele emoties met mijn valpartij en knieblessure op dag één. Na die eerste rit dacht ik dat het allemaal voorbij was. Maar ik was in staat om tweede te eindigen in de laatste rit, op de wegen zie ik uit mijn hoofd ken."

Het zit dus weer goed in het hoofd, de vorm is er: Naesen gaat voor die grote klassieke zege. En niets minder. "Hoewel mijn knie nog altijd een beetje pijn doet, heb ik vertrouwen voor de periode die voor ons ligt. Ik heb al vaker op het podium gestaan, nu wil ik meer."