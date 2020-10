Pittige eerste vijftig kilometer en oplopende finish: kans voor types als Sagan en Matthews én aanvallers in de Giro

Lukt Peter Sagan nog eens een overwinning in plaats van dichte ereplaatsen? Pakt Matthews in de Giro voor het eerst uit? Of krijgen we een aanvaller die succes boekt? Het kan allemaal in de uitdagende rit van Castrovillari naar Matera.

Het eerste deel van deze Ronde van Italië kent eigenlijk geen dagen waarop het volledig vlak is en ook in de zesde etappe is dat niet het geval. Op een gemakkelijke aanloop kunnen de renners evenmin rekenen. Wie goed bergop kan rijden en gewonnen is voor een lange ontsnapping kan meteen aan zet komen.

We denken dan bijvoorbeeld aan een Thomas De Gendt, maar die pakte in de vorige rit natuurlijk al uit met een ferme onderneming. In elk geval: in de eerste vijftig kilometer bieden twee klimmen meteen de kans om een aardige kloof uit te diepen. Klimmen die niet meetellen voor het bergklassement weliswaar, maar desalniettemin behoorlijk steil zijn.

Na de tussensprint na 62 kilometer volgt er wel een dalende en vlakke passage, tot op iets meer dan dertig kilometer van de aankomst. Dan kan er begonnen worden aan de Galleria Millotta, een klim van derde categorie aan 6,8% die iets minder dan vijf kilometer duurt. Daar kan de finale dus helemaal losbarsten.

Wel geen evidentie voo de aanvalslustigen om hierna weg te blijven, want er komt dan nog een afdaling aan, maar nadien zijn er wel nog enkele knikjes die in het voordeel van de aanvallers kunnen spelen. Waarna het weer naar beneden gaat. De laatste rechte lijn is dan wel nog lastig.

U merkt het: zeker de pure sprinters zullen het lastig krijgen. Afwachten of een renners als Démare er aan het eind nog bij is. Eerder denken we aan rappe mannen die aan het eind van een lastige koers nog kunnen meesprinten, type Sagan. Hij jaagt al lang op een overwinning en was er enkele dagen geleden erg dicht bij. Is het nu dan prijs?

Als Sagen kandidaat-ritwinnaar is, is Matthews dat ook. In de rit die Démare won zat er voor Matthews niet meer in dan de achtste plaats, maar de Australiër heeft wel meer dan dat in zijn mars. Evengoed kan echter een aanvaller die in de finale over de juiste timing beschikt er vandoor knallen, misschien wel iemand die goed staat in het klassement. Gaat Almeida op de proef gesteld worden? Genoeg vragen dus om te beantwoorden.