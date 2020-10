Demare wint opnieuw, Vanhoucke valt tot twee keer toe

Arnaud Demare lijkt onverslaanbaar op dit moment. De Fransman wist alweer te winnen en boekt zo zijn derde ritwinst in Italië.

Het was een razendsnelle etappe en dat was eraan te merken. De rit begon met waaiervorming en daar ondervond witte trui Harm Vanhoucke last van. Hij zat pas in de derde waaier en kwam ook twee keer ten val. Hij verliest tijd in het klassement.

Voor de ritwinst zou het weer een massale sprint worden en opnieuw was de onklopbare Arnaud Demare de sterkste. Al week hij wel heel ver uit naar rechts en zette hij zo Sagan klem. Die was dan ook niet gediend met het manoeuvre van de Fransman. Benieuwd of er nog een straf aan volgt.

Demare lijkt zowat alles winnen wat er te winnen valt en wint nu alweer zijn derde rit in de Giro.