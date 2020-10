Een historische dag in de wielersport: rit met gemiddelde snelheid van 51 per uur breekt record

Een historische gebeurtenis in het wielrennen heeft plaatsgevonden. Liefst 51 kilometer per uur: zo snel reden de renners van Matera naar Brindisi in de zevende etappe van de Giro. Nog nooit werd er in een rit in lijn in de Ronde van Italië sneller gereden.

De etappe was bestempeld als een vlakke rit, maar dat betekende helemaal niet het scenario van een lange ontsnapping en een rustig dagje in het peloton. Van start tot finish was het voor alle renners keihard vlammen. Onder andere door de zijwind die enkele ploegen uitnodigden om waaiers te trekken.

Arnaud Demare is the fastest in the fastest stage of Giro history. Watch now the Highlights of 143km with an average speed of 51 km/h



Powered by @IntimissimiUomo #Giro pic.twitter.com/TP87kI0Kw3 — Giro d'Italia (@giroditalia) October 9, 2020

Dat gebeurde al heel vroeg in de etappe en daarna viel het nooit echt meer stil. Met als gevolg dat aankomstplaats Brindisi al bereikt werd rond de klok van vier uur in de namiddag. De 143 af te leggen kilometers waren overbrugd aan een gemiddelde snelheid van 51 kilometer per uur.

Stage 7 of the @giroditalia was absolutely rapid and demanded some huge performances from the riders, particularly those caught out by splits and crashes. Below are some of the stand-out efforts 👏



Full power data recap here: https://t.co/k8bCznYyDH

____

🇮🇹 #Giro #Giro2020 pic.twitter.com/ZzgJpozsFE — Velon CC (@VelonCC) October 9, 2020

Dit was dus de snelste rit in lijn in de Ronde van Italië ooit. Dat zorgde er ook voor dat er straffe cijfers genoteerd werden door renners individueel. In elk geval heeft iedereen in het Giropeloton bijgedragen tot deze historische wielerdag.