Gaat Evenepoel in 2021 al voor tourwinst? "Daar zal alles van afhangen"

Remco Evenepoel zag met Tadej Pogacar een generatiegenoot de Tour de France winnen. En dus rest de vraag: gaat hij zelf ook voor het allerhoogste in 2021?

"In januari of februari zal ik opnieuw kunnen koersen vermoedelijk", aldus Evenepoel zelf in de omkadering van de match van de Rode Duivels op VTM.

"De Tour de France 2021? Pogacar heeft me zeker goesting gegeven, maar alles hangt af van de Olympische Spelen."

Tour 2021

"Of ik zal gaan voor de winst? Of ik zal starten? Zoals gezegd: alles hangt af of de Olympische Spelen zullen doorgaan."

Evenepoel mikt op Tokio 2021 - mogelijk in combinatie met de Giro. Maar een mogelijke Tour de France behoort dus ook nog tot de mogelijkheden, zo blijkt.