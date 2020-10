Onze sterren voor rit 7 in de Giro: krijgen we waaiers of opnieuw een massasprint?

Krijgen we ook in rit 7 een majestueuze sprint tussen de snelle mannen? Of komt er iets anders op weg naar Brindisi.

In rit 7 denderen we van Matera naar Brindisi in een rit van amper 143 kilometer over grotendeels erg vlakke wegen. En dus zou het wel eens een snelle rit kunnen gaan worden, waarbij een nieuwe sprint zeker in de lijn der verwachtingen ligt. Waaiers? Al lgit er onderweg mogelijk ook een kans op waaiers. Op weg naar de Adriatische Zee kan het zeker waaien en dus wordt het voor de mannen die azen op eindwinst ook opletten. Arnaud Démare scoorde met héél veel overschot in de rond van donderdag op weg naar Matera en is dus ook de grote favoriet om zijn derde zege te pakken. Met Gaviria, Sagan en Matthews zijn er natuurlijk kapers op de kust. **** Démare

*** Gaviria - Matthews

** Sagan - Viviani - Ballerini

* Hodeg - Barbier - Cimolai - Swift