Patrick Lefevere ziet Almeida schitteren: "Niet zeker of Remco zonder hem daar had gewonnen"

Normaliter ging hij in de Giro d'Italia in functie rijden van Remco Evenepoel, maar door diens forfait mag Joao Almeida zijn eigen kans gaan. En zie ... de Portugees rijdt al vier dagen in het roos rond. "Zijn potentieel? Ik weet het niet", is ook Patrick Lefevere onder de indruk.

"We hebben hem ontdekt in de ploeg van Axel Merckx", aldus Lefevere in Het Laatste Nieuws over de Portugees. Zat in de ploeg rond Remco "Hoe hij in de Algarve en Burgos reed voor Evenepoel? Ik ben niet zeker dat Evenepoel in de Algarve zou gewonnen hebben zonder zijn hulp." "We kennen zijn persoonlijke ambities niet. Hij zat in de ploeg rond Remco, maar als hij zich op deze manier blijft ontwikkelen, hoeft hij niet zijn traject te volgen."