Sagan foetert op spurt van Démare aan de streep maar maakt er verder geen punt van: "Een chaotische sprint"

Peter Sagan weet wel het één en ander over gediskwalificeerd worden. Het had nu misschien kunnen gebeuren met Arnaud Démare, maar diens manoeuvre in Brindisi werd nog binnen de perken geacht. Was dat niet het geval, dan was de zege naar Sagan gegaan.

Met Sagan in zijn wiel zwierde Démare van de ene kant naar de andere in de laatste rechte lijn. Om vervolgens de laatste meters wel rechtdoor te sprinten, maar er was toch een geurtje aan. Als Démare dacht dat Sagan hem na de streep wilde feliciteren, draaide dat even anders uit. Sagan maakte misbaar en gebaarde dat Démare van links naar rechts ging.

Ik was dicht bij de overwinning

In zijn reactie na de etappe wilde Sagan er echter geen groot item meer van maken. "Het was een chaotische sprint", aldus de Slovaak. "We zaten uitstekend gepositioneerd. Ik was dicht bij de overwinning, maar het was niet mijn dag vandaag."

De etappe zonder kleerscheuren doorkomen was ook al een heuse opdracht en daar slaagde Sagan wel in. "Het was een hele snelle rit. Het ging er ook nerveus aan toe. De jongens deden eens te meer een uitstekende job."