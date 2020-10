UCI stelt disciplinair onderzoek in naar Belgische sportdirecteur voor grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in het vrouwenwielrennen is nog niet de wereld uit. Bij Doltcini-Van Eyck zou sportdirecteur Marc Bracke zich hieraan bezondigd hebben. Er werden twee klachten tegen hem ingediend en de ethische commissie meent dat er wel degelijk sprake is van overtredingen.

Op basis van het verslag van de ethische commissie heeft de UCI een disciplinair onderzoek geopend naar Marc Bracke. De man zou rensters gevraagd hebben om foto's in lingerie op te sturen. Bracke en ook de ploeg Doltcini-Van Eyck ontkennen elke intentie van seksueel misbruik. Desalniettemin hebben twee renners tegen Bracke klacht ingediend en zo is dit hele verhaal aan de kaak gesteld. Ook het Franse gerecht is daarmee aan de slag. Eén van die rensters is overigens de Franse Marion Sicot. Zij bekende eerder overigens doping te hebben gebruikt.