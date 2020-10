🎥 Ritwinnaar in de Giro overmand door emoties: "Baby op komst in januari en ik heb nog geen job voor volgend jaar"

Soms betekent een koers winnen nog zo veel meer. Ook als het gaat om ritwinst in de Giro. Prachtig om zien, hoe Alex Dowsett zijn overwinning beleefde. Het is meteen ook een ferme sollicitatie voor een nieuw contract, bij zijn huidige of bij een andere ploeg.

Dowsett is niet meteen de meest explosive renner, maar reed wel knap solo naar winst in Vieste. "Het was puur op wilskracht. Deze Giro is al zo zwaar geweest. In januari word ik vader en ik heb nog geen job voor volgend jaar. Ik had dit zo hard nodig. Ik kan het niet geloven."

Dat er een teamgenoot van hem mee in de ontsnapping zat, maakte volgens Dowsett alle verschil. "Ik heb dit jaar zo hard gewerkt om zo goed mogelijk te zijn. Als mijn ploegmaat Brändle niet mee was, had dit nooit kunnen gebeuren. Alle renners uit onze Giro-ploeg hangen zo goed aan mekaar. We proberen elke dag te winnen."

In 2013 won de Brit al eens een individuele tijdrit in de Giro. "Dit is beter dan een tijdrit te winnen. Je weet op het einde niet hoe het zal gaan. Op twee kilometer van de aankomst hoorde ik dat ik veertig seconden had. Ik kon het niet geloven."