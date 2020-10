Brit van Israel Start-Up Nation rijdt solo naar ritzege in Giro, vluchter Holmes van Lotto stelt het met derde plaats

Een ritzege van Lotto had gekund, maar het was Israel Start-Up Nation dat het winnende kamp zat. Het werd een etappe voor de vluchters. Matthew Holmes deed Lotto Soudal hopen. Dowsett, nochtans niet bepaald een veelwinnaar, won voor de tweede keer in zijn carrière een Girorit.

Het werd in de Giro eens een dag waarin de ontsnapping een vrijgeleide kreeg en de vluchters konden strijden voor de ritzege. Matthew Holmes van Lotto Soudal werd mee in de vuurlinie gestuurd. Het had schitterend geweest voor Lotto als het zo een ritzege had kunnen binnenhalen, maar samen met Rosskopf en Puccio moest Holmes toch zijn meerdere erkennen in één renner. Alex Dowsett van Israel Start-Up Nation beschikte immers over de perfecte timing om zijn demarrage te plaatsen. Niet dat er aanvankelijk zo veel power van leek uit te gaan, maar de andere vluchters verkeken er zich toch danig op. Met een gerustellende bonus van een veertigtal seconden reed Dowsett solo naar de finish. Op het moment dat Dowsett over de streep kwam, zou het overigens nog een hele tijd wachten zijn op het peloton. Dat gaf in deze achtste rit liefst dertien minuten prijs. Puccio won het sprintje om de tweede plaats, voor Holmes en Rosskopf.