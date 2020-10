Almeida verwacht aanvallen op 'cruciale' klim en betreurt positieve test Yates: "Grote namen maken de koers grootser"

Dag acht van de Giro is achter de rug en nog altijd staat João Almeida van Deceuninck-Quick.Step aan de leiding. Er komt een bergetappe aan die het klassement aardig door mekaar kan schudden. Almeida nam zijn tijd om daar op vooruit te blikken.

Eerst toch nog even de rit naar Vieste bespreken. Het werd een relaxed dagje in het peloton. "Het was vrij rustig", bevestigt Almeida. "Een gemakkelijke dag, moet ik zeggen. Nadat de ontsnapping weg was, natuurlijk. Niemand wilde jacht maken op de vlucht. We hebben weer tweehonderd kilometer meer in de benen."

Is er een verklaring voor deze halve snipperdag? Dat het zaterdag de snelste Girorit in lijn ooit was, misschien? "De laatste zeven dagen zijn vrij zwaar en erg stressvol geweest. Misschien beginnen er ploegen vermoeid te geraken en wilden ze rustig naar de finish gaan. En ook de batterijen sparen."

VERDEDIGEN TEGEN AANVALLEN VAN 'BIJNA IEDEREEN'

Want er staat de renners wel wat te wachten met de bergrit van San Salvo naar Roccaraso. "Ik hoop klaar te zijn. Het is een belangrijke dag voor het klassement. Ik moet sterk zijn en de kloof behouden. Ik zal mijn trui verdedigen. Laten we er voor gaan. Bijna iedereen zal iets proberen. De sterksten zullen vooraan zitten. Het is het einde van het eerste deel van de Giro. We zullen zien hoe het gaat."

Tussen de grote tenoren zal het gespeeld worden op de slotbeklimming. "Ik weet dat het een zware, lange klim is. Op de ploegbespreking zullen we het over alle details hebben. Het is zeker cruciaal om daar goed te klimmen", beseft de leider in de race.

OPGAVE YATES NIET GOED VOOR DE PRESTIGE

Ook een thema waar niet aan kan voorbij gegaan worden: het uit de Giro stappen van Simon Yates vanwege een positieve coronatest. "Het is zonde. Ik hoop dat hij beter wordt. Het verandert veel, net zoals bij het uitvallen van Geraint Thomas. De koers verliest aan prestige. Grote namen maken de koers ook grootser."

Ondertussen is ook Almeida zelf al een wat grotere naam in de wielerwereld geworden. Dat heeft de 22-jarige jongeman wel al gemerkt. "Ik krijg meer aandacht. Van tv, de kranten. De laatste keer dat iets uit de koers zo veel aandacht kreeg in Portugal was de wereldtitel van Rui Costa."