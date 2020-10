Pidcock klaar voor grote stap naar elite na wereldtitel crosscountry bij beloften

Tom Pidcock is zonder twijfel een van de grootste wielertalenten van zijn generatie. Vrijdag werd hij wereldkampioen crosscountry bij de beloften, maar de Brit kan nagenoeg alles met zijn fiets. Eerder won hij de baby Giro, het WK tijdrijden bij de juniors en tal van andere jeugdwedstrijden.

Het WK crosscountry was de laatste koers van Pidock bij de jeugd. De Brit is meer dan een maat te groot voor de tegenstand, nummer twee Chris Blevins kwam twee minuten later pas over de streep. "Het is goed om in stijl af te sluiten", klinkt het.

Pidcock richt zich naast een wegcarrière ook nog altijd op zijn eerste liefde, de cross. "Ik ga eerst terug naar huis, daarna zal ik bekijken wat ik kan doen in de cross. Eerst een paar (kleine) feestjes thuis."

"Ik ben in elke discipline klaar voor de elitewedstrijden. Op de weg zal het vooral een aanpassing worden aan de langere afstanden, dat heb ik dit jaar geleerd", vertelt hij. De Brit werd 42e op het WK in Imola.