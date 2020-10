Vier opgaves in de Giro: Mitchelton-Scott verliest twee renners

Simon Yates start niet meer omdat hij besmet is geraakt met het coronavirus, dat kon u al lezen op onze website. Maar daarnaast zullen er nog drie renners niet starten zaterdag.

Edoardo Affini, ploegmaat van Yates bij Mitchelton-Scott, heeft een handbreuk opgelopen en moet ook opgeven. De Italiaan is vooral een goede hardrijder maar stelde met een 82e plaats toch wat teleur in de openingstijdrit van deze Ronde van Italië.

🤕 #Giro injury update:



A number of our boys were involved in crashes during today's stressful stage...



Unfortunately @edoardo_affini has fractured the 3rd metacarpal in his right hand and will need surgery so will not start tomorrow 😔 pic.twitter.com/7SdMyFnRxL — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) October 9, 2020

Ook Sean Bennett moet opgeven wegens een bllessure aan zijn hand. De Amerikaan van EF Pro Cycling heeft een polsbreuk opgelopen na een val in de etappe van vrijdag.

Unfortunately, Sean Bennett was forced to abandon the Giro D’Italia after breaking his left scaphoid in a crash on stage 7. Join us in wishing him a speedy recovery. — EF Pro Cycling (@EFprocycling) October 10, 2020

Tony Gallopin van AG2R lag er ook bij op 45km van de aankomst vrijdag. De Fransman brak zijn pols. "Ik voelde het vrij snel dat hij gebroken was", klinkt het bij de Fransman.