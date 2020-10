25 oktober Super Sunday? 11 oktober is ook niet min!

Toen de nieuwe UCI-kalender werd voorgesteld, sprak iedereen van een onversneden Super Sunday op 25 oktober. Maar door de afgelasting van Parijs-Roubaix op die zondag in oktober, lijkt Super Sunday nu op 11 oktober te vallen.

In de Ronde van Italië trekken de renners de bergen in. De negende etappe start vlak aan de Adriatische kust maar trekt na een vijftigtal kilometer het binnenland in richting de Apennijnen. Met twee klimmen van eerste categorie en twee van tweede categorie, is het alle hens aan dek voor het peloton.

De favorieten kunnen zich niet meer wegsteken zondag, daags voor de rustdag. Behoudt Almeida zijn roze trui en wat doet Harm Vanhoucke?

Het Vlaamse voorjaar gaat van start met Gent-Wevelgem. Nu ja voorjaar, het Vlaamse najaar dan maar? Gent-Wevelgem is elk jaar een van de meest onvoorspelbare koersen. Het belooft dit jaar alleszins een lastige editie te worden met slecht weer. Gent-Wevelgem is ook het eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel sinds Milaan-Sanremo

Parijs-Tours

In Frankrijk wordt de wielerklassieker Parijs-Tours verreden. Geen WorldTour-koers, maar wel een wedstrijd met een hoog aanzien. In 2019 won Jelle Wallays nog in Tour. Het eindigt vaak op een sprint in Tours maar een late uitval kan altijd...