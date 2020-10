Aerts heeft een mooie 2 op 3 beet na winst in Gieten

In de Superprestige in Gieten waren het weer dezelfde tenoren in de hoofdrollen: Toon Aerts, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck. Dat was ook de volgorde die aan de finish werd gerespecteerd. Wat dus betekent dat Aerts twee van zijn eerste drie crossen gewonnen heeft.

Nochtans was het Eli Iserbyt die in het begin van de cross een stevig tempo ontwikkelde. Een val in een bocht had echter een behoorlijke impact op zijn fiets. Toon Aerts maakte meteen van de gelegenheid gebruik om er alleen vandoor te gaan.

FOUTJES AERTS IN SLOT ZONDER ERG

Iserbyt en Sweeck reden samen in de achtervolging. Dat leverde Pauwels Sauzen-Bingoal al bij al weinig beterschap op. Aerts had gewonnen spel, maar maakte het met een paar foutjes laat in de wedstrijd toch nog een klein beetje spannend.

Iserbyt slaagde er in zijn eentje in om de kloof te reduceren, maar kon Aerts niet meer terughalen. Aerts op één dus in Gieten, Iserbyt op twee en Sweeck op drie.