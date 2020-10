Geen Rudy Barbier meer in de Giro

Een beetje jammer, zo daags voor de rustdag moeten opgeven, maar blijkbaar ondervindt Rudy Barbier te veel last van zijn maag. "Het is een grote teleurstelling, zeker na de fantastische etappe van gisteren", klinkt het in een kort bericht. (Alex Dowsett won zaterdag de achtste etappe in de Giro vanuit de vroege vlucht.

Barbier werd vrijdag in de etappe ricting Brindisi nog 6e. In de etappe van zaterdag gewonnen door ploegmaat Dowsett eindigde hij 13e, of 7e in het peloton.

Unfortunately, Rudy Barbier will not be at the start of stage 9 in the Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro. He has stomach problems.



“This is a big disappointment, especially after yesterday’s amazing day for us. I’m sad to leave the team this Giro, but I’ll always stay with them in spirit.”#giro2020 pic.twitter.com/gQTEz4jXor