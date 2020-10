Hommeles tussen de favorieten: "Van der Poel wou liever dat ik verloor" vs "Beetje laag van Wout"

Alle ogen waren in Gent-Wevelgem gericht op Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Toch was geen van beiden bij de vier die sprintten om de zege. Van Aert deed aan de aankomst zijn beklag over de koerswijze van Van der Poel.

"Van der Poel wou liever dat ik verloor dan dat hij zelf won", beweerde Wout van Aert bij Sporza. "Het was altijd dezelfde die in mijn wiel zat." Het zit er zelden bovenarms op tussen de twee grote namen uit de cross die ook mikken op het klassieke werk op de weg. Maar nu is er dus wel een ferme prik van Van Aert richting Van der Poel. "Ik vind het een rare reactie van Wout", reageerde de Nederlandse kampioen op de uitlatingen van Van Aert. "Ik vind het een beetje laag om te zeggen dat ik rijd om hem doen te verliezen. Ik rijd altijd om te winnen", benadrukt Van der Poel. Ik neem het Van Aert niet kwalijk De renner van Alpecin-Fenix wilde gewoon zijn kant van het verhaal eens laten horen en wil dit akkefietje met Van Aert nu ook niet opblazen. "Ik neem het hem niet kwalijk, ik ben niet kwaad op hem."