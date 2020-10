Mads Pedersen klaart het in sprintje met vier in Gent-Wevelgem, Belgen missen de afspraak in slotkilometers

Met Wout van Aert en Yves Lampaert leken er twee Belgen in aanmerking te komen voor de zege in Gent-Wevelgem. Toen het beslissende moment daar was om weg te rijden in de laatste kilometers, waren geen van die twee erbij. Mads Pedersen was de buitenlander die mocht vieren.

De finale van Gent-Wevelgem werd gekleurd met een kopgroep, met enkele pionnen van ploegen van favorieten bij, en achter hen een elitegroepje met onder andere Van Aert en Van der Poel. Het kwam tot een samensmelting, maar daar had Küng geen zin in: de Zwitser ging er in zijn eentje vandoor. Even later kwam Küng toch tot zijn zinnen en liet hij zich oprapen. Na een aanval van Bettiol bleven er nog acht renners over in zijn zog: Van Aert, Van der Poel, Trentin, Küng, Pedersen, Lampaert, Sénéchal en Degenkolb. Met zijn negenen leken ze samen te blijven tot aan de aankomst. Van Aert gooide zijn kaarten op tafel in de slotkilometers. Weer troepte het samen. PEDERSEN DUIDELIJK DE SNELSTE Bettiol en Trentin sloegen de handen in mekaar. Ook Sénéchal en Pedersen ging ernaar toe: weg waren de vier buitenlanders. Pedersen haalde het vlot van zijn metgezellen in de sprint: de wereldkampioen van 2019 kroonde zich zo winnaar van Gent-Wevelgem.