Tim Wellens verkiest Vuelta boven Ronde van Vlaanderen (als hij moet kiezen)

Tim Wellens heeft dit jaar nog geen grote ronde rijden en wil dat absoluut nog aan zijn programma toevoegen. Zelfs de Ronde van Vlaanderen zou ervoor moeten wijken.

Het liefst van al zou Wellens de twee wedstrijden combineren. De Ronde van Vlaanderen is op 18 oktober, de Vuelta start twee dagen later op 20 oktober. "Maar drie dagen voor een grote ronde moet een renner een bloeddest ondergaan. Ik moet die in België ondergaan, hopelijk mag dat van de UCI", vertelt Wellens in Het Nieuwsblad.

Als het niet mag, is de keuze duidelijk voor Wellens. "Dan kies ik voor de Vuelta. Maar de UCI heeft toestemming gegeven om de bloedtest in Vlaanderen te laten doorgaan dus ik kan perfect combineren", klinkt het.

Mocht Tim Wellens afgehaakt hebben voor de Ronde van Vlaanderen, zou Lotto-Soudal nog een kopman hebben moeten missen. Na de afwezigheid van Philippe Gilbert dragen John Degenkolb en Tim Wellens nu de last van het kopmanschap in Vlaanderens Mooiste.