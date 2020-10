Cavendish totaal ontredderd na Gent-Wevelgem: mogelijk laatste koers uit carrière Britse topsprinter

Mark Cavendish ging tijdens Gent-Wevelgem mee in de ontsnapping. Aan de aankomst bleek dat de Brit met een extra motivatie was gaan aanvallen. Meer dan waarschijnlijk was dit de laatste wielerwedstrijd uit de carrière van een grote kampioen.

Een heel emotionele Mark Cavendish kon de tranen niet meer bedwingen, zo vlak nadat hij over de streep gekomen was in Gent-Wevelgem. Bij Sporza werd hem gevraagd of dit echt zijn laatste wedstrijd kon zijn. "Ik denk het wel, ja", stamelde Cavendish.

Meer kwam er niet uit. Hij was niet meer bij machte om te antwoorden op de vraag of hij iets speciaal wilde tonen tijdens de koers. En weg was hij. Treurig als dit echt het einde was van een wielerloopbaan van een man die zo vele overwinningen heeft geboekt.