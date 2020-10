Datum van WK veldrijden in Oostende op de helling: crisisoverleg op komst

Het veldrijden heeft door de impact van corona op de sport al aardig wat klappen gekregen. Vooral dan omdat er voorlopig geen publiek toegelaten is op de cross. In het veldrijden is het zo dat het WK steeds in het begin van een nieuw jaar gepland staat.

Kan dat in de huidige omstandigheden wel? Die vraag beginnen ze zich in Oostende steeds meer luidop te stellen. Het WK veldrijden 2021 zou in de Vlaamse kuststad doorgaan, eind januari. In coronatijden is het natuurlijk geen evidentie om zo'n kampioenschap te organiseren.

In Het Laatste Nieuws meldt Peter Van den Abeele, Head of Off-Road van de UCI, dat hij komende zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen samen gaat zitten met Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). Tijdens dat crisisoverleg moet dan duidelijk worden of de datum van het WK veldrijden gehandhaaft kan worden en zoja wat er dan precies mogelijk is qua te nemen maatregelen.