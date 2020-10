João Almeida denkt niet dat hij de Giro kan winnen, maar: "Ik denk dat ik tot deze etappe het roze kan vasthouden"

De eerste week in de Giro zit erop en met de jonge Portugees João Almeida hebben we voorlopig een verrassende leider. João Almeida hoopt zelf nog een aantal dagen in de roze trui te kunnen rijden.

João Almeida hoopt nog enkele dagen in de roze trui te kunnen rondrijden, maar winnen zit er volgens hem niet in. "Ik geloof niet dat ik de Giro kan winnen. Ik ben zo'n lange wedstrijden niet gewoon en hier zijn renners met meer ervaring", staat te lezen bij Sporza. Volgens Almeida wordt de 15de etappe naar Piancavallo belangrijk. "Tot dan hoop ik de roze trui te kunnen vasthouden en dan moet ik zien hoe de benen zijn. Ik zal zien wat de komende weken zullen brengen", aldus de jonge Portugees.