Nederlander op een knappe tweede plaats in het algemeen klassement van de Giro: "Het is eigenlijk nog maar net gestart"

Wilco Kelderman kan positief terugkijken op zijn eerste week in de Giro. De Nederlander staat voorlopig op een knappe tweede plaats, maar hij beseft ook dat de Ronde van Italië eigenlijk nog maar net is begonnen.

Wilco Kelderman gaf vandaag een interview bij NOS. Hij vertelde dat hij niet te veel probeert te denken aan de roze trui. "Als ik er de hele tijd mee bezig zou zijn, word ik alleen maar nerveuzer", aldus Kelderman.

De Nederlander is er dus niet echt mee bezig, maar hij beseft ook dat de Giro nog lang is. "Mijn Giro is sowieso geslaagd als ik de roze trui eens kan dragen. Uiteraard wil ik hem dan vasthouden tot het einde, maar het is afwachten. De Giro is nog maar net gestart en de laatste week is heel lastig."