Serge Pauwels stopt met wielrennen: enkele hoogtepunten uit zijn mooie carrière

Serge Pauwels heeft vandaag het wielrennen vaarwel gezegd. Onze landgenoot was 15 jaar lang te zien in het peloton en hij heeft enkele mooie resultaten gereden. Een overzicht van enkele hoogtepunten.

Zijn eerste hoogtepunt kon Serge Pauwels neerzetten in 2009. Hij werd tweede in de 15de etappe van de Ronde van Italië, maar omdat ritwinnaar Bertagnolli werd geschrapt, ging de zege naar Pauwels. Het zou meteen ook zijn enige overwinning worden in een grote ronde.

In de Tour de France mocht hij af en toe zijn eigen kans wagen in het algemeen klassement. Zo eindigde hij in 2015 op een knappe 13de plaats in de eindklassering. In hetzelfde jaar werd hij 4de in de 11de etappe van de Tour.

In 2016 was Pauwels dicht bij een ritzege in de Ronde van Frankrijk. In de 12de rit naar de Mont Ventoux bleef hij voorin alleen over met Thomas De Gendt, maar de renner van Lotto-Soudal was net iets te sterk, waardoor Pauwels tevreden moest zijn met de tweede plaats.

2017 was misschien wel het beste jaar van Pauwels. Zo eindigde hij op de 19de plaats in het algemeen klassment van de Tour de France, maar hij won wel een etappe en eindwinst in de Ronde van Yorkshire.

Serge Pauwels was dus geen veelwinnaar, maar de Belg heeft zich een paar keer op een straffe manier laten opmerken in het wielrennen met de spannende etappe naar de Mont Ventoux en eindwinst in de Ronde van Yorkshire als absolute hoogtepunten in zijn carrière.