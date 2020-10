Tomas Van Den Spiegel tevreden met hoe Gent-Wevelgem is verlopen: "Belangrijke test richting Ronde van Vlaanderen"

Gisteren stond Gent-Wevelgem op het programma en de wielerwedstrijd is corona-proof verlopen met weinig publiek langs de weg. Tomas Van Den Spiegel is tevreden met hoe de wedstrijd is verlopen en hij vond het een belangrijke test richting de Ronde van Vlaanderen.

Tomas Van Den Spiegel gaf een interview bij Sporza. Daarin vertelde hij dat hij tevreden was met hoe Gent-Wevelgem is verlopen. "Iedereen is duidelijk bereid om mee te werken aan corona-proof wielrennen. Er waren weinig mensen langs de kant van de weg en het was een fantastische wedstrijd."

Volgens Van Den Spiegel was Gent-Wevelgem een belangrijke test richting de Ronde van Vlaanderen. "Iedereen heeft goed meegewerkt we hebben bewezen dat het veilig kan. Ook volgende week rekenen we op het gezond verstand van het publiek."