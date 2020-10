🎥 Pieter Serry vond rustdag nog te kort: "Voor 90% geslapen" en "Finale op zelfde parcours waar Van der Poel won"

Werk genoeg voor Pieter Serry en Deceuninck-Quick.Step in de Giro, doordat João Almeida al zo lang in het roos rijdt. Ook in de tiende rit is het kwestie de leider in de koers te beschermen. Gelukkig is er die rustdag geweest, want die kwam geen moment te vroeg.

"De rustdag was zeer welkom", zei Pieter Serry voor aanvang van de etappe. "Niet alleen voor mij, denk ik, maar voor het hele peloton. We hebben er echt van genoten. Negentig procent van de dag heb ik geslapen. Voor de rest: massage en eten. We hebben ook een ritje gedaan van dertig kilometer. Voor mij was de rustdag nog te kort."

Maar er is toch weer wat energie getankt en dat zal in de tiende Girorit wel van pas komen. "De ploeg is heel sterk, we gaan de roze trui verdedigen als echte wolven. De finale hebben ze gedaan in Tirreno-Adriatico, op min of meer hetzelfde parcours. Mathieu van der Poel won daar. Ze zeggen dat het korte en steile klimmen zijn."

Serry weet dus wat de boodschap is voor roze trui João Almeida. "Het zal belangrijk zijn om de klimmen te starten in goede positie en dan de klassementsmannen te volgen."