Almeida pakt nog wat seconden op dichtste concurrenten: "De ploeg was hele dag perfect, vanaf kilometer nul"

Het was alweer een meer dan prima dag voor João Almeida in de Giro. De jonge Portugees vertoont weinig tekenen van zwakte. Integendeel, hij staat er na de tiende rit weer wat beter voor.

Almeida bevestigde dat hij een goede dag kende. "Ik voelde me helemaal hersteld na de rustdag. Ik wist dat ik goede benen had. Ik kon minimaal de anderen volgen. Ik voelde me ook op het einde nog goed."

Op een gegeven moment ontsnapte Pello Bilbao wel. De renner van Bahrein-McLaren leek op weg naar Sagan en naar mogelijke tijdwinst. "Hij stond vrij dicht. Ik had nog een paar ploegmaats om mij te helpen. De ploeg was de hele dag perfect, vanaf kilometer nul. We probeerden hem terug te halen en slaagden daarin."

Waardoor er nog vier bonificatieseconden lagen aan de meet. "Daarnar richtten we ons op de sprint." Daarin toonde Almeida nog eens dat hij een spurt in een klein groepje wel naar zijn hand kan zetten. Gevolg: vier seconden bonus op Kelderman & co. En nog meer op bijvoorbeeld een Fuglsang.