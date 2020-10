Peter Sagan maakt het zelf af na geweldige race, Fuglsang en Vanhoucke verliezen heel wat tijd

Peter Sagan heeft de tiende etappe in de Giro gewonnen. De Slowaak was mee in de vroege vlucht en maakte het zelf af.

Het was al 461 dagen geleden dat Sagan nog eens een rit kon winnen, van in de Tour van vorig jaar. Maar vandaag was Sagan ongelooflijk sterk. Hij zat zelf mee in de vroege vlucht en maakte het zelf op de laatste helling af. Op die laatste helling reed Sagan weg van Swift. Bilbao, die zelf even droomde van het geel, ging erachteraan, maar kwam net te kort. In het klassement verandert er ook heel wat. McNulty kwam als tweede binnen en Almeida spurtte nog naar de derde plek. Daardoor pakt de Portugees vier bonificatiepunten. Pechvogels van de dag zijn Fuglsang en Vanhoucke. Die eerste kreeg te kampen met een platte band op de laatste helling en verliest heel wat tijd. Vanhoucke zakte erdoor en doet een hele tuimeling naar achter.