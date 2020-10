Selecties Ronde: AG2R met kopman Naesen én met Bardet, Philipsen ondersteunt Kristoff en Benoot doet weer mee

De selecties stromen binnen voor de Ronde van Vlaanderen. AG2R hoopt op succes voor Oliver Naesen, na de pech waarmee hij al kreeg af te rekenen. Bardet rijdt zijn laatste koers voor de ploeg. Bij UAE is er het duo Kristoff-Philipsen. Bij Sunweb mag Benoot weer meerijden.

AG2R gaat zonder twijfel de kaart Oliver Naesen trekken. "We hopen dat hij eindelijk succes zal kennen na verschillende valpartijen de voorbije weken. Zonder te vallen in Gent-Wevelgem had hij zeker met de besten meegekund. We hebben een goede ploeg om hem te ondersteunen in alle mogelijke scenario's", zegt sportdirecteur Julien Jurdie.

In die ploeg is ook Romain Bardet opgenomen. De Franse klimmer komt voor het laatst in actie voor AG2R. Voorts komt de Franse formatie ook met Stijn Vandenbergh, Alexis Gougeard, Julien Duval, Lawrence Naesen en Silvan Dillier. In de selectie van Sunweb merken we Tiesj Benoot op. Die mocht Gent-Wevelgem niet rijden omdat hij in contact was gekomen met de positief geteste Bakelants, maar mag komende zondag wel koersen.

Ook UAE heeft zijn selectie bekendgemaakt. Alexander Kristoff is de kopman in de ploeg voor de Emiraten. Het is ook uitkijken naar wat Jasper Philipsen kan. Die gaat overigens ook woensdag de Scheldeprijs rijden. Voorts start UAE in de Ronde ook met Ivo Oliveira, Tom Bohli, Vegard Stake Laengen, Sven Erik Bystrom en Rui Oliveira.