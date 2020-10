📷 Ackermann gedeklasseerd voor het veroorzaken van valpartij, bebloed gezicht voor één van de ongelukkigen

Na de aankomst op de Churchillaan van de Scheldeprijs moest de jury nog oordelen. Ackermann werd gedeklasseerd: de renner van Bora-Hansgrohe lag aan de basis van een valpartij. Enkele renners maakten toch wel een lelijke smak op het asfalt.

Ackermann zat bij het ingaan van de slotkilometer al wat te wringen. Toen de spurt dan helemaal op gang kwam, ging Ackermann van de linkerkant naar het centrum van de baan om zelf zijn sprint te lanceren. Daardoor reed hij wel een collega aan en ontstond er een domino-effect. Eén van de fietsen vloog ook tegen de barrières.

Over de overwinning van Caleb Ewan bestond geen twijfel. Ackermann kwam als tweede over de streep, maar werd voor zijn bewegingen tijdens de sprint en het veroorzaken van de valpartij nog gedeklasseerd. Bonifazio werd zo de nummer twee in deze Scheldeprijs en Bryan Coquard werd als derde ook nog naar het podium geroepen.

Bij August Jensen van Riwal was het goed te zien dat hij betrokken was bij de valpartij. Er waren bloedsporen aan zijn neus en op zijn voorhoofd. Ook Ivan Garcia Cortina moest even van de klap bekomen. Onder andere Pierre Barbier lag er ook nog bij.