Dieven stelen fietsen en materiaal van ploegen tijdens Parijs-Tours

Enkele ploegen die deelnemen aan Parijs-Tours zijn bestolen. Dat heeft de politie woensdag vernomen.

Verschillende ploegen die deelnemen aan Parijs-Tours missen materiaal en fietsen, nadat er dieven over de vloer zijn geweest. In totaal gaat het over vier ploegen.

De twee Franse en Spaanse ploegen missen in totaal materiaal en fietsen aan een waarde van 9.000 euro. De ploeg die het zwaarst getroffen is, is het Franse EC Saint-Étienne Loire.

De andere drie ploegen zijn Nippo Delko Provence, Euskaltel en Caja Rural-Seguros.